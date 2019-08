Dias Ferreira "revoltado" com situação do Sporting: «Hão-de vender tudo»

Dias Ferreira não esconde estar "revoltado" com a atual situação do Sporting, numa altura em que o negócio da transferência de Bas Dost para o E. Frankfurt está congelado "Diziam que tinha acabado o circo e a chacota, mas se isto não é circo nem chacota não sei o que é", começou por afirmar o antigo presidente da assembleia geral do Sporting à Antena 1.Questionado sobre a necessidade dos leões terem de vender jogadores, prosseguiu: "Não devia haver. Não se candidataram dizendo que iam resolver os problemas financeiros? Havia uma reestruturação financeira em curso e mandaram-na à vida, rasgaram-na. Agora não se queixem. Não têm soluções. Se não sabiam que era assim não se candidatassem. Ando deprimido e revoltado pelo que está a acontecer no Sporting. Hão-de correr com tudo e vender tudo", concluiu.