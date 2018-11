Dias Ferreira: «Se calhar o único candidato que estava certo era Madeira Rodrigues»

Dias Ferreira, um dos candidatos que concorreu às últimas eleiçõe do Sporting ganhas por Frederico Varandas, considerou que o sucessor de Peseiro vai entrar no clube com "uma herança pesada".Dias Ferreira sustentou, em entrevista à Rádio Renascença, que a saída de Peseiro era esperada e explicou porquê. "Pelo menos, para mim, fiquei com a sensação de que estava preparada. Quer dizer, quando a pessoa que o escolheu [Sousa Cintra] disse o que disse sem reação do presidente ou de alguém da direção do Sporting e, depois, no dia seguinte, quem vê a entrevista do presidente na parte que se refere ao treinador, julgo que fica com poucas dúvidas, a não ser, desculpem a expressão, que seja muito burro", referiu, frisando que Varandas e a sua direção só estavam à espera de "um mau resultado"."Se calhar, não foi antes porque aquilo com o Boavista saiu bem. Eu acho que isto já estava preparado antes", continuou.Neste contexto de crise, Dias Ferreira disse não ter preferência quanto a nomes para suceder a Peseiro e duvidou da possibilidade de Jesus voltar ao Sporting "a não ser que ele venha fazer uma borla"."A conclusão a que eu chego à partida é que se calhar o único candidato que estava certo era o Doutor Madeira Rodrigues. Se calhar era ele, que agora provavelmente estar-se-á a rir", concluiu o antigo dirigente leonino.