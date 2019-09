Dias Ferreira sobre o caso Bruno Fernandes: «Se calhar esteve toda a gente a mentir»

Dias Ferreira não ficou convencido com as. O antigo candidato à presidência do Sporting refere que os sportinguistas gostariam de saber se o médio tem, ou não, acordo com o Real Madrid para a transferência no final da temporada."Há algumas coisas que não percebi, também não foram explicadas, como esta história do Real Madrid, se o Bruno Fernandes ficou ou não ficou. Se calhar, sou muito exigente com determinadas coisas. A conclusão que eu tirei do processo do Bruno Fernandes é que se calhar esteve toda a gente a mentir com esta situação do Real Madrid, que não era agora, que era em janeiro, não sei quê, não sei que mais", disse Dias Ferreira, em declarações à 'Renascença', antes de manifestar dúvidas sobre os jogadores que os leões adquiriram no último dia de mercado."São emprestados, não aquecem nem arrefecem. Parece não constituírem essa visão de futuro, mas uma coisa para remendar agora nas circunstâncias, haja dinheiro ou não. Se me preenchem ou não, não tenho conhecimento suficiente para me pronunciar, mas, a fazer fé em especialistas da matéria, não me oferecem grandes esperanças", referiu Dias Ferreira, que disse que ainda que Bas Dost "não era um jogador incomportável" para a realidade verde e branca."Os problemas financeiros têm de ser retificados por outro lado, não é retificando pelos melhores jogadores. A explicação não me satisfaz", concluiu.