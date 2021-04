Diego Capel: «Marcou-me muito ouvir 40 mil pessoas a cantar o meu nome em Alvalade»

Diego Capel recordou no portal 'Ídolos', no YouTube, alguns momentos da carreira e falou da sua passagem pelo Sporting.





"Deixar o clube da minha vida [Sevilha] foi complicado, mas precisava de uma mudança, depois de tantos anos. O Sporting vinha mostrando interesse em mim há algum tempo, depois do Europeu de sub-21, e era o momento de sair, para me sentir importante, por mais difícil que fosse", explicou o médio, de 33 anos, que atualmente veste a camisola do Extremadura."Senti-me muito acarinhado, marcou-me ouvir 40 mil pessoas a cantar o meu nome em Alvalade. Jogámos a meia-final da Taça UEFA, ganhámos uma taça...", acrescentou.Quando lhe perguntaram que treinadores marcaram a sua carreira, Capel referiu uma série de nomes, alguns deles portugueses. "O Juande, o Jiménez e o Caparrós, na minha etapa no Sevilha; e o [Leonardo] Jardim no Sporting. Mas o Jesualdo Ferreira e o Domingos Paciência também me ajudaram muito".