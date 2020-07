Diego torna-se profissional

Diego, filho do antigo guarda-redes do V. Setúbal com o mesmo nome e que ocupa a mesma posição, assinou aos 16 anos o primeiro contrato como profissional. "Não é algo somente relacionado comigo, é uma conquista coletiva que envolveu muitas pessoas como a minha família e os meus treinadores", disse o guardião, que defendeu a baliza dos juniores na época anterior.