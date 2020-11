Diogo Cabral assina contrato profissional pelo Sporting

O Sporting anunciou esta segunda-feira que Diogo Cabral, extremo, de 17 anos, que também pode atuar como médio-ofensivo, assinou o primeiro contrato profissional com o clube, válido por três temporadas, com mais duas de opção. Na Academia desde a temporada 2015/16, o jovem futebolista vê-se cada vez mais perto de concretizar o sonho de chegar à equipa principal do Sporting.





"Fico muito contente pelo facto de o Sporting reconhecer o meu trabalho e dar-me um voto de confiança", começou por dizer ao canal do clube, o futebolista que se assume como alguém que gosta de "driblar", de "fazer assistências" e, especialmente, de "marcar golos". Na época passada, nos juvenis, marcou três, nos 16 jogos disputados antes do cancelamento do campeonato.Depois... vem o sonho: "Chegar à equipa principal e ganhar o primeiro campeonato". Fontes de inspiração não lhe faltam. "O Sporting já formou muito bons jogadores. Eles são um exemplo para mim, fico contente, dá-me mais motivação", garante Diogo Cabral, não escondendo ser um admirador do trabalho de formação que se faz em Alcochete: "Tem muita qualidade!"