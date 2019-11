Diogo Martins novidade no treino do Sporting

O plantel leonino já regressou ao trabalho, poucas horas depois de ter derrotado o Paços de Ferreira, no Estádio Capital do Móvel.Como é habitual nestas situações, os titulares no jogo de ontem foram poupados e limitaram-se a fazer exercícios de recuperação. Os restantes trabalharam no relvado sob as ordens de Silas e, a grande novidade, foi a inclusão do jovem guardião Diogo Martins.Fora dos planos para a deslocação a Tondela continuam Jovane e Battaglia, por lesão. Já Fernando prosseguiu o seu plano de recuperação no ginásio.Os leões regressam ao trabalho sábado, às 10h00, e pelas 13h30 Silas fará a antevisão da partida com o Tondela.