Diogo Pereira na senda de Nuno Mendes

Diogo Pereira assinou esta quinta-feira contrato de formação com o Sporting. O lateral-esquerdo, de 15 anos, chegou aos leões em 2017 proveniente do UA Povoense.





"Estou muito grato ao clube do meu coração, sei que é o primeiro passo numa longa caminhada. Agora tenho de trabalhar ainda mais, é uma grande responsabilidade", disse Diogo Pereira aos meios do Sporting, reconhecendo que Nuno Mendes é um exemplo. "Joga na mesma posição e também foi formado na Academia Sporting", destaca."Sou lateral-esquerdo, mas quando comecei a jogar era extremo. Gosto muito de atacar e de utilizar a minha velocidade", sublinhou Diogo Pereira, um jogador "forte nos duelos individuais" e que já sonha com a equipa principal. "É uma ambição chegar a esse patamar", admite.