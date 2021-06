Diogo Travassos assina contrato profissional com o Sporting: «Quero seguir o exemplo do Essugo»

O Sporting mantém a política de blindar os jovens mais promissores formados na Academia e, nesse sentido, assinou contrato profissional com Diogo Travassos, revelou esta segunda-feira. O extremo, de 17 anos, que pode fazer todo o corredor direito, representa os leões desde 2010, e não esconde a sua satisfação com o voto de confiança que recebeu.





"Sinto-me muito feliz. Depois de 11 anos a jogar futebol com esta camisola, é um motivo de grande orgulho. É uma sensação inexplicável. É o início de uma nova etapa. Há muito trabalho pela frente e um caminho longo para percorrer", afirmou o jogador à Sporting TV, onde apontou o seu próximo objetivo: "Quero seguir o exemplo do Dário Essugo. A sua estreia [com o V. Guimarães] só me deu mais motivação".A assinatura do contrato foi, pelo facto de ainda ser menor de idade, por três anos, existindo, porém, mais dois de opção caso as partes entendam prolongar a ligação.