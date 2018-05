Continuar a ler

"Sou um candidato para que possamos unir todos os sportinguistas e patrocinadores, infelizmente já perdemos alguns e estamos em vias de perder também jogadores", constatou, deixando depois um pedido especial: "Peço aos jogadores e aos seus empresários que não se precipitem, que tenham calma porque o Sporting Clube de Portugal vai ter ótimos diretores e um presidente que vai trabalhar em prol da união. Não façam asneiras porque melhores dias virão. O Sporting vai voltar às vitórias, vamos trabalhar todos unidos rumo ao campeonato e a grandes títulos."







"Sou um candidato para que possamos unir todos os sportinguistas e patrocinadores, infelizmente já perdemos alguns e estamos em vias de perder também jogadores", constatou, deixando depois um pedido especial: "Peço aos jogadores e aos seus empresários que não se precipitem, que tenham calma porque o Sporting Clube de Portugal vai ter ótimos diretores e um presidente que vai trabalhar em prol da união. Não façam asneiras porque melhores dias virão. O Sporting vai voltar às vitórias, vamos trabalhar todos unidos rumo ao campeonato e a grandes títulos."

Dionísio Castro, atleta do Sporting entre 1985 e 1997, garante que está a reunir apoios no sentido de lançar uma candidatura à presidência do clube de Alvalade. Em declarações à SportTV o antigo fundista, atual empresário, de 54 anos, diz não entender por que razão Bruno de Carvalho não se demite e apela aos jogadores e aos seus agentes para que não avancem com a rescisão dos contratos."Tenho estado muito atento a estas últimas notícias e ontem, depois de ouvir o presidente do Sporting numa conferência de imprensa, fiquei triste porque achava que o dr Bruno de Carvalho ia demitir-se. Não o fez e algo está a passar-se, há algo que os prende ao Sporting", começou por considerar Dionísio, desde Luanda.