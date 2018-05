No documento sobre a reunião que "teve início às 19h15", é explicitado que foi sugerido pelo presidente do CD [Bruno de Carvalho] a gravação da reunião, mas que "Jaime Marta Soares, Eduarda Proença de Carvalho, Manuel Mendes , Luís Pereira, Rui Rabaça, Diogo Orvalho e Vicente Caldeira Pires" se opuseram à gravação."O Presidente do CD disse que a sugestão de fazer a gravação da presente reunião era exactamente para que, no futuro, pudesse ficar fielmente escrito o que foi dito nesta reunião, a qual corresponde a um momento fulcral para o Clube. Mais disse que as pessoas presentes deviam fazer sugestões para o texto da acta em vez de dizerem simplesmente que a mesma é sectária. Caso não fizessem essas sugestões ele Presidente do CD iria nesta acta repetir tudo o que disse na última reunião de modo a ficar registado o que disse, e para que as pessoas pudessem, nesta reunião, fazer todos os comentários que quisessem. O Presidente da MAG [Jaime Marta Soares] disse: 'Vimos hoje para trabalhar, com base num acordo de cavalheiros; o senhor quer passar a sua acta, que é a acta do Presidente Bruno de Carvalho, mas que não é a acta da reunião havida'. Nessa altura, o Presidente do CD disse que sendo assim iria, porque ainda é o Presidente do Clube, ler a acta da reunião anterior, acta esta que era, nas palavras do Presidente da MAG, a acta do Presidente do CD. O Presidente do CD disse então que ia iniciar a reunião, tendo o Presidente da MAG dito que, face ao acordado na última reunião, estava contra o formato da presente reunião", pode ler-se.