Os estatutos (artigo 50º) preveem que durante o mês de junho se realize uma AG comum ordinária para "aprovar o orçamento do exercício económico, elaborado pelo Conselho Diretivo, acompanhado do plano de atividades e do parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar". A direção está obrigada (sob pena de perda de mandato, caso incorra em falta mais de duas semanas) a remeter a informação para a MAG até 15 de junho (artigo 32.º).Em mensagem enviada ontem aos sócios, o CD revelou que "foi formalmente pedido que seja realizada uma AG ordinária" até esse dia "para aprovação do orçamento e cujo ponto 2 será (...) a discussão sobre a situação do clube".