«Direção tem sido 'surda' aos sinais que colocam o clube num patamar de instabilidade»

José Pedro Rodrigues, sócio leonino, enviou uma carta a Rogério Alves, presidente da mesa da AG do Sporting, relatando que "um membro do conselho fiscal do Sporting (Bernardo Simões) tem vindo a recolher 'informação'" a seu respeito, "utilizando os meios do Sporting para cometer tais atrocidades".Dizendo-se "disponível para prestar ao clube todos os esclarecimentos adicionais", José Pedro Rodrigues recorda o seu percurso no clube aos "mais incautos que 'aterraram' agora no Sporting" em 7 pontos, sublinhando as suas diligências junto da CMVM."Decorrem precisamente de prevenir investidas que coloquem em causa a manutenção da maioria do capital da SAD pelo clube, e esclarecer os sócios e os acionistas dos contornos das operações financeiras que têm sido 'divulgadas', sem qualquer objetividade e clareza. Mas infelizmente esta direção tem sido completamente 'surda' a todos os sinais que colocam hoje novamente o clube num patamar de instabilidade e conflito interno latente", concluiu."Rogério Alves,Infelizmente há quem conviva muito mal com a democracia, com a crítica construtiva e com o livre direito à opinião, ou mesmo com o legítimo exercício de cidadania e participação, quer seja na vida ativa do Clube, quer seja através dos instrumentos que regem as sociedades cotadas, como a Sporting SAD.Pior, só mesmo a prática ilegal de exercer um suposto exercício de acesso a informação, que transcende em muito os superiores interesses do Sporting, lembrando as piores práticas persecutórias, que tanto caracterizaram tempos recentes do nosso Clube.Quero expressar o meu profundo desagrado como um membro do conselho fiscal do Sporting (Bernardo Simões) tem vindo a recolher "informação" a meu respeito ( anexo só dois simples exemplos), atropelando completamente os direitos, liberdades e garantias dum estado de direito, e utilizando os meios do Sporting para cometer tais atrocidades.No entanto, estarei sempre disponível para prestar ao Clube, todos os esclarecimentos adicionais que entenda necessários, e assumirei sempre, com responsabilidade, todos os atos por mim praticados, como aliás o tenho vindo sempre a fazer.Quero recordá-lo, e provavelmente aos mais incautos que " aterraram" agora no Sporting o meu percurso no Clube, apresentando apenas uns breves exemplos:1 - Ainda na Nave de Alvalade, questionei pessoalmente José Roquette numa AG do rumo que a constituição dum conjunto indefinido ( na altura ) de sociedades, sem orçamentos próprios e com funções pouco objectivas, poderia colocar em causa o modelo de SAD que estava a ser criado;2 - Acompanhei Dias da Cunha na sua tentativa de credibilizar o Clube e o Futebol em Portugal, e preservar todo o legado e o património do Clube;3 - Com Abrantes Mendes e um conjunto de pessoas, procurámos alertar para a deriva a que Soares Franco conduziu o Sporting, hipotecando completamente o seu futuro com a venda do património do Clube;4 - Apresentei, em sede de atos eleitorais anteriores, propostas de soluções para a área da formação, nomeadamente a transferência para a gestão do Sporting das piscinas do Campo Grande e de toda a envolvente, a possibilidade, caso o Aeroporto da Portela fosse desactivado, do desenvolvimento da uma nova Academia do Sporting naquela área, e mais recentemente o Centro de Formação de Odivelas, que teria dotado o Clube de ferramentas adaptadas para a realidade actual do fenómeno do futebol de formação.5 - Alertei, com dados concretos e objectivos, desde a primeira hora, a forma como o anterior mandato estava a conduzir o Clube para um abismo.6 - Tive oportunidade de sugerir publicamente após os tristes episódios de Alcochete, uma reformulação completa da relação com as claques.7 - Apresentei, como proposta para congregar e unir o universo Sportinguista, a constituição dum Conselho Estratégico e Consultivo, que permitisse ao Clube agregar as várias sensibilidades num órgão consultivo.As minhas diligências junto da CMVM decorrem precisamente de prevenir investidas que coloquem em causa a manutenção da maioria do capital da SAD pelo Clube, e esclarecer os sócios e os accionistas dos contornos das operações financeiras que têm sido " divulgadas", sem qualquer objectividade e clareza.Mas infelizmente esta direcção tem sido completamente "surda" a todos os sinais que colocam hoje novamente o Clube num patamar de instabilidade e conflito interno latente.Estarei, como sempre estive, completamente disponível para prestar o meu humilde contributo na procura de soluções que permitam ao Sporting voltar a ter a paz e tranquilidade, tão necessárias para o sucesso desportivo.Com as melhores saudações leoninas.José Pedro Rodrigues"