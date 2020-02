Directivo Ultras XXI apela a uso de chinelos no Sporting-Boavista

O Directivo Ultras XXI insurgiu-se contra a revista na Porta 5 e fez um apelo. "Sugerimos e apelamos para que no domingo todos os sócios que vão à bola a Alvalade, independentemente do sector para onde têm bilhete, o façam de chinelos, mostrando a sua solidariedade e indignação", publicou a claque no Facebook.





Recorde-se que a PSP emitiu ontem um comunicado sobre a rigorosa e polémica revista implementada no sector das claques antes do Sporting-Basaksehir - que obrigou os adeptos a terem mesmo de se descalçar -, sublinhando que as mesmas "encontram-se legalmente previstas, nomeadamente as revistas pessoais aquando da entrada nos recintos desportivos".De acordo com a PSP, "as medidas de segurança a implementar são decididas em coordenação com o promotor do espetáculo desportivo, conforme o grau de risco determinado para cada evento desportivo, o que sucedeu no jogo em concreto".