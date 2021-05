Directivo Ultras XXI nega responsabilidade nas inundações em Alvalade

A claque Directivo Ultras XXI recorreu esta segunda-feira à sua conta de Facebook para comentar o sucedido no sábado, aquando do duelo com o Nacional, negando qualquer responsabilidade no episódio da inundação que afetou o subterrâneo do estádio e o balneário da equipa principal.





"A Associação Directivo Ultras XXI, na qualidade de grupo organizado de associados e adeptos do Sporting Clube de Portugal, vem, pelo presente meio, informar e esclarecer os seus Associados e o público em geral sobre o seguinte:

1) No passado sábado, pudemos todos vivenciar uma incrível jornada de fervor sportinguista, com a presença de largas centenas de adeptos, numa manifestação pacífica e entusiasta de apoio à equipa de futebol sénior masculino que representa o Sporting Clube de Portugal;

2) Fizemos, e continuaremos a fazer, um sincero apelo para que os adeptos, dentro dos direitos conferidos pela Lei, continuem a marcar forte presença e a apoiar a equipa até ao final deste campeonato, cumprindo sempre e em todos os momentos as regras definidas pela Direcção Geral de Saúde e pelo Governo, nomeadamente o uso de máscara e o distanciamento social mínimo;

3) Sabemos bem o quão difícil é observar estas regras quando a emoção extravasa a racionalidade e, após longos meses confinados e longos anos de crença e sofrimento, temos uma oportunidade única de apoiar a equipa rumo a um título que tanto desejamos e pelo qual ansiamos, mas os tempos que vivemos assim o obrigam e todos, sem excepção, devemos cumprir as regras estabelecidas;

4) Foi o que sucedeu no passado sábado, onde cerca de duas dezenas de adeptos, ente os quais alguns nossos Associados, se juntaram momentânea e espontaneamente no piso -2 do parque de estacionamento do Estádio José de Alvalade, o qual é de livre acesso por quem seja utilizador desse parque e onde aqueles adeptos tinham as suas viaturas particulares parqueadas, aproveitando para apoiar de forma audível a equipa no início do jogo, através de um portão existente no local, que divide o referido parque do fosso do Estádio;

5) Sucede que, quando começavam a sair do local em questão em direcção às suas viaturas particulares, os referidos adeptos viram-se impedidos de o fazer por um cordão formado por uma unidade de intervenção da Polícia de Segurança Pública, que os reteve no local durante aproximadamente 40min., quase a totalidade da primeira parte do jogo, para feitos de identificação individual;

6) Retidos nesse mesmo local, contra a sua vontade, durante cerca de 40min., os referidos adeptos limitaram-se a continuar a cantar e apoiar a equipa do Sporting Clube de Portugal, de forma absolutamente pacífica, sem causar qualquer tipo de distúrbios ou incidentes;

7) Desconhecem-se assim os noticiados incidentes relacionados com a activação de aspersores e inundação de balneários que, a ter sucedido, em nada se relacionou com os adeptos presentes naquele local do parque de estacionamento e que ali permaneceram isolados;

Realizado este esclarecimento e indiferentes a polémicas alimentadas por quem nisso tem interesse, continuaremos a apoiar quem o merece como sempre o temos feito, em qualquer lugar e de qualquer maneira, pelo Sporting e só pelo Sporting, Sempre!

A Associação Directivo Ultras XXI"