Directivo XXI para a Associação Nacional de Treinadores: «A vossa isenção é uma fraude...»

A acusação de fraude movida pela Comissão de Instrutores da Liga contra Rúben Amorim e o Sporting, na sequência de uma denúncia feita pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) em março do ano passado, continua a dar que falar e a merecer críticas de vários quadrantes do universo leonino.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Directivo Ultras XXI (@duxxioficial)

Esta madrugada a claque Diretivo XXI publicou, nas redes sociais, imagens de quatro tarjas com mensagens dirigidas à ANTF: "A vossa isenção é uma fraude"; "Verdade desportiva seletiva"; "O Sporting incomoda?" e "A vossa formação é no tasco". A publicação é ainda legendada com uma garantia por parte da claque verde e branca: "a nós, ninguém nos vai calar!".