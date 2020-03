Diretor clínico do Sporting alerta: «Pode existir fobia entre jogadores no regresso aos treinos»

O Sporting, pelo seu diretor clínico, João Pedro Araújo, está consciente de que a paragem "será longa" e terá efeitos físicos e mentais nos atletas dos leões. Por isso, e reforçando a mensagem que tem sido transmitida, o médico alerta para a importância de uma retoma gradual aos treinos, sob a forma de uma espécie de pré-época, para menorizar o risco de lesões que podem ter "consequências graves nas carreiras dos atletas".





"O trabalho em casa, com passadeiras, bicicletas ou pesos, pode amenizar a perda da forma física, mas não controla totalmente os efeitos desta paragem. É preciso uma ‘mini pré-época’, de quase um mês, dado o destreino dos atletas. Tem de ser bem pensado, porque se o campeonato retomar será muito condensado. Se ‘empurrarmos’ os atletas para esse calendário apertado, podemos cometer um erro e aumentar o risco de lesões muito graves", frisou, numa conversa com a comunicação social realizada por videoconferência, reforçando: "Pode também existir fobia no regresso aos treinos após um extenso isolamento. As sessões em grupo, por videochamada, que fazemos com os atletas são importantes, porque aliviam os níveis de ansiedade."O responsável aproveitou para parabenizar o trabalho da Liga, que esteve "na vanguarda". "Tomámos as decisões duras, de paragem dos treinos e do campeonato, antes do estado de emergência. Foi difícil, mas unânime entre a Liga e os clubes. Trabalhamos em comunhão e sem rivalidades. Queremos passar o exemplo", disse.