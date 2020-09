Diretor clínico do Sporting também testa positivo à Covid-19

João Pedro Araújo, diretor clínico do Sporting, também testou positivo à Covid-19, confirmou Record. Este caso é conhecido no dia em que se soube que Rúben Amorim está infetado, como o nosso jornal adiantou em primeira mão.





Nesta altura são oito os jogadores do Sporting com coronavírus. De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, os colégios são a fonte de contágio identificada no clube leonino.