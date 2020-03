Diretor da Academia garante que o "jogador não é tão importante quanto o ser humano"

O diretor-geral da Academia de Alcochete mostrou-se ao lado da Federação Portuguesa de Futebol na hora de cancelar as provas de formação na decorrente época. Para Paulo Gomes, "o jogador não é tão importante como o ser humano".





"Esta decisão da FPF visa proteger o ser humano e dar espaço para que possamos fazer o que mais gostamos num futuro próximo. Qualquer decisão que não fosse esta ia fazer com que ficassemos sem saber bem como iria ser o resto da época e o início da próxima. Assim sabemos que começamos a próxima época sem colocar ninguém em risco. E temos de pensar que os nossos atletas ainda têm a escola agregada a isto e ainda há essa indecisão. Temos dois campos completamente distintos, mas que se completam um ao outro", reiterou em declarações à Sporting TV.Paulo Gomes vincou que agora é possível pensar no que aí vem com mais método. "Podemos começar a preparar o futuro. Fechámos a Academia Sporting a 12 de Março e estivemos 15 dias em incerteza. Agora, vamos preparar o futuro. Sabemos com o que vamos contar. Se esta decisão não fosse tomada, continuaríamos na incerteza de saber se a época iria ser retomada ou não", reiterou o dirigente leonino.