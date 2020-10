Diretor de comunicação do Sporting goza com pretensa proposta leonina por Paulinho

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, gozou com a pretensa proposta leonina por Paulinho. Como Record já tinha dado conta, o avançado do Sp. Braga não consta dos planos da formação verde e branca.





"Última hora: Sporting oferece €13M + 50% Sporar + Rúben Amorim + Nuno Mendes por 70% do Paulinho", atirou, em tom jocoso, Miguel Braga, através do Twitter.Recorde-se que o Sporting procurava a oportunidade de contratar um avançado, tendo Slimani sido oferecido . No entanto, o elevado salário do argelino travou qualquer hipótese de negócio.