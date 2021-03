Diretor de futebol do São Paulo admite interesse em Luiz Phellype

O São Paulo, que agora é treinado por Hernán Crespo, tem Luiz Phellype na mira. Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube brasileiro, admitiu numa entrevista à rádio 'Bandeirantes' que está de olho em reforços para a próxima época e que o jogador do Sporting é um alvos. Os outros são Martín Benítez, Rafael Borré, Gabriel Neves.





"O Luiz Phellype voltou de uma contusão, ficou uma temporada de fora, voltou e jogou no Sporting B. Estamos a análisar qual o jogador que se adequa mais", referiu.E acrescentou: "Queremos um atacante que possa fazer as duas funções, substituir o Pablo ou o Luciano quando não puderem jogar. Estamos à procura de alguém que tenha mais ou menos esse perfil, que possa ajudar no ataque."