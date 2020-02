Diretor do Canal 11 pede esclarecimento ao Conselho de Arbitragem após arbitragem do Sp. Braga-Sporting

Pedro Sousa, diretor do Canal 11 - que pertence à Federação Portuguesa de Futebol -, pediu ao Conselho de Arbitragem da FPF um esclarecimento relativamente à arbitragem de Jorge Sousa no Sp. Braga-Sporting de ontem. Recorde-se que os leões criticaram a prestação do juiz portuense na partida, nomeadamente os cartões amarelos.





"Há aqui uma questão que o Conselho de Arbitragem tem de esclarecer de uma vez por todas em relação ao árbitro do Porto, para ficar tudo em paz. E quando digo em paz é o próprio árbitro que teve uma primeira parte com um critério de amarelos no mínimo discutível", disse Pedro Sousa no podcast 'Vamos à bola', da Rádio Observador.Recorde-se que no final do encontro Luís Neto, Silas e Frederico Varandas deixaram reparos a Jorge Sousa, que mostrou sete amarelos aos leões.