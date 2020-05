Njegos Petrovic na mira dos leões: «Sporting está pronto a pagar 4 milhões mas isso não chega»

Njegos Petrovic, médio-defensivo do Estrela Vermelha, foi esta quarta-feira colocado na rota do Sporting, depois de um diretor do clube sérvio ter garantido que os leões estão "dispostos a dar quatro milhões de euros" pelo jogador de 20 anos.





"O Sporting está pronto para pagar quatro milhões de euros, mas isso não é suficiente. Não deixaríamos sair um jogador como Petrovic por menos de cinco milhões de euros e 15 por cento de uma futura venda", frisou o diretor do Estrela Vermelha, Zvezdan Terzic, ao 'Informer'."Estamos convencidos de que existirão ofertas mais fortes. Afinal, temos mais jogadores jovens que são interessantes para grandes clubes europeus. Não vamos vender tudo, apesar da crise", reforçou.Por outro lado, o diretor desportivo do clube, Mitar Mrkela, afirmou que... não existem propostas: "É verdade que há interesse no Njegos Petrovic, mas posso dizer qual o clube. Além dele, temos outros bons jogadores, como o Veljko Nikolic ou o Zeljko Gavric. Os clubes perguntam por eles, mas as propostas ainda não chegaram".De acordo com o jornal sérvio, a Real Sociedad também estará atenta ao jovem médio, que na época de estreia no Estrela Vermelha realizou 22 jogos e apontou um golo.