Diretor do Slovan Bratislava acusa: «Sporting não pagou Sporar»

O Slovan Bratislava, através do seu diretor-geral, acusou o Sporting de estar em falta relativamente ao pagamento da transferência de Andraz Sporar. Ivan Kmotrik revelou que o clube eslovaco já recorreu a meios legais para ser ressarcido da verba em falta, referente à segunda tranche.





"Infelizmente o Sporting não cumpriu. Recebemos apenas a primeira tranche. A segunda já venceu e ainda aguardamos. A terceira é já em breve... Hoje posso dizer que o Sporting não está a cumprir com as suas obrigações. A crise originada pela pandemia também está a afetá-los e nós dificilmente poderemos defender-nos numa situações destas. Respondemos por meios legais. Já os contactámos de forma oficial mas ainda não obtivemos resposta. Veremos como a situação evolui", lamentou o dirigente do Slovan, em declarações ao 'Sport.SK'.Recorde-se que Sporar custou seis milhões de euros ao Sporting, conforme foi comunicado. Os eslovacos garantiram na altura da transferência, em janeiro, que o negócio poderia subir até aos 7 M€ e que o Slovan tinha salvaguardado ainda 10% de uma futura transferência do avançado.