«Se me tocas, arranco-te a cabeça»: presidente do Sporting respondeu a diretor do V. Setúbal Carlos Sousa, diretor financeiro dos sadinos, 'cresceu' para o presidente do Sporting





• Foto: Luis Manuel Neves