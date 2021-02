Dirigente do Nacional Montevideo recorda amizade entre Coates e Santiago García

O vice-presidente do Nacional Montevideo, Alejandro Balbi, assistiu ao crescimento conjunto de Coates e Santiago García, e não tem dúvidas em afirmar que o capitão do Sporting perdeu mesmo um irmão após o suicídio do avançado do Godoy Cruz.





"Jogaram sempre juntos no Nacional, são do mesmo escalão, e tornaram-se irmãos para a vida, como se costuma dizer. Andavam sempre juntos e era engraçado, pois um era negro e outro um loiro que até parecia inglês. Mantiveram a amizade e formaram mesmo uma irmandade muito forte" revela o dirigente que destaca a relação que mantiveram com o clube uruguaio: "Houve muitos antigos jogadores do Nacional que contribuíram para as obras no nosso estádio, o Parque Central. O Santiago, para ajudar, comprou um camarote em conjunto com o Coates e o Arismendi. A última vez que os vi juntos foi num jogo entre o Uruguai e a Argentina, já não sei se eram as eliminatórias para o Mundial do Brasil ou da Rússia."Sobre o antigo avançado, Alejandro Balbi recorda a derradeira conversa que mantiveram quando se deslocou à Argentina pois Coates foi um dos temas. "A última vez que vi o Santiago foi quando viajei até Mendoza - cidade argentina onde joga o Godoy Cruz -, e ele disse-me que continuava a falar constantemente com o Coates e a familía", revela.Sebastián Coates foi o herói da vitória do Sporting sobre o Gil Vicente, ao marcar os dois golos dos leões, nos minutos finais da partida, que dedicou ao amigo tragicamente desaparecido.