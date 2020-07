Dirigentes no camarote: Varandas e Hugo Viana estiveram na Luz

O presidente Frederico Varandas e o diretor desportivo Hugo Viana assistiram presencialmente ao dérbi do passado sábado, no Estádio da Luz, embora não o tenham feito na tribuna presidencial, ocupada exclusivamente por responsáveis afetos ao Benfica. Os dois homens fortes da estrutura verde e branca seguiram o encontro a partir de um camarote, cedido pelo clube da Luz ao abrigo dos regulamentos da Liga, o que demonstra que a direção de Frederico Varandas mantém o distanciamento do rival , a despeito de existirem formalmente relações institucionais .

Recorde-se que, por exemplo, no recente clássico entre FC Porto e Sporting houve representação oficial do Sporting no Estádio do Dragão, o que não se verificou desta feita, na tribuna do Estádio da Luz.