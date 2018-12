Displicência irritou Keizer

O embate em Vila do Conde correu de feição ao Sporting, mas nem tudo foram ‘rosas’, dado que Gudelj e Coates viram ambos o 4º amarelo no campeonato e, dessa forma, a dupla fica ‘à bica’ no próximo jogo, em casa, com o Aves. Com efeito, se nesse jogo voltarem a ser admoestados, ficam suspensos e falham a receção ao Nacional.Gudelj foi o primeiro a ser ‘apanhado’ por Carlos Xistra, ainda na 1ª parte (30’). O sérvio facilitou no meio-campo defensivo dos leões, entregou a bola a Galeno e teve de parar o brasileiro do Rio Ave em falta. Aliás, a displicência do camisola 86 irritou Keizer, que logo após o lance abriu os braços e se virou de costas para o lance.Aos 48’ foi a vez de Coates, de novo por falta sobre Galeno.