Distanciamento no apoio à equipa Adeptos não passam da rotunda antes do estádio do Rio Ave e o pré-jogo é considerado de alto risco





VIAGEM. Varandas entrou no autocarro a meio do percurso; em Lisboa, a Juve Leo apoiou com cânticos e fumos; no Porto, houve receção à porta do hotel