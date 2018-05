Continuar a ler

Bruno de Carvalho contrapôs as razões para Jaime Marta Soares ter pedido a sua demissão a seguir ao jogo de Paços de Ferreira: "Houve reuniões com os jogadores. Os jogadores não tiveram ambientes adversos, tendo todos observado voltas olímpicas ao Estádio; há imagens de jogadores abraçados ao Presidente do CD; No jogo contra o Benfica só não perdemos pelas defesas do Rui Patrício; na Madeira não tivemos a capacidade e competência para ganhar. Sobre o jogo da Taça disse que o facto é que os jogadores foram jogar", pode ler-se na ata da reunião de 24 de maio, na qual o presidente do Sporting justificou as suas declarações no dia da invasão à Academia de Alcochete: "Estamos num cenário dantesco e assiste-se à exploração de um acto criminoso; fiz uma comunicação à Sporting TV quando estava destroçado e cansado e posso ter utilizado palavras que foram descontextualizadas, como 'chato' ; por comparação, o Cristiano Ronaldo que diz que foi uma situação 'aborrecida' e ninguém diz nada."

Bruno de Carvalho: «Foi chato ver os familiares dos jogadores ligarem preocupados»

Bruno de Carvalho defendeu na reunião dos órgãos sociais do Sporting, a 24 de maio, a legitimidade de continuar à frente do clube com os votos (cerca de 90%) que obteve na Assembleia geral de fevereiro e considerou estar a ser alvo de "exploração de um ato criminoso", tal como se pode ler na ata divulgada este sábado aos sócios, em que compara a expressão "chato", por si utilizada, ao "aborrecido" de Cristiano Ronaldo."O Presidente do CD disse: 'Os sócios confiaram em nós para termos a calma e a serenidade para que, mesmo com assinaturas, saibamos colocar acima de tudo os superiores interesses do Clube e da SAD. Neste momento esses interesses são a manutenção da Direcção, da administração daSAD e do caminho que está a ser trilhado'."