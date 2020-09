Do descontentamento de Gattuso ao desejo de treinar em Alvalade: a reação do Nápoles

O Sporting-Nápoles desta noite foi cancelado ao início da tarde na sequência de três casos positivos de Covid-19 nos leões e a comitiva italiana apenas soube o que se estava a passar quando aterrou em Lisboa. Segundo a 'Gazzetta dello Sport', a equipa deslocou-se em seguida para o hotel que tinha reservado e aguardou indicações quanto ao programa do dia, que teve de ser naturalmente reformulado.





O jornal italiano garante que Gennaro Gattuso, treinador do Nápoles, não escondeu o descontentamento pelo cancelamento do jogo, que seria o último (e mais difícil) teste de pré-época, para aferir da real capacidade dos seus pupilos antes da competição oficial. De forma a não dar a viagem por totalmente perdida, o Nápoles terá tentado saber se era possível treinar em Alvalade ou, em alternativa, num outro campo.O voo de regresso está marcado para um pouco antes da meia-noite mas também existe a possibilidade de a comitiva regressar a Itália mais cedo.Recorde-se que o Sporting, em comunicado, adiantou que esta partida foi cancelada por indicação da Direção-Geral da Saúde. De acordo com os leões, a DGS considerou que "não estavam reunidas as condições necessárias para a realização do encontro".