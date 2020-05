Do frio na espinha de Raphinha aos vídeos de Gudelj

O Sporting, através do seu canal oficial, continua a recordar a conquista da Taça de Portugal alcançada frente ao FC Porto num jogo que só ficou resolvido nos penáltis após um empate a dois golos registados no final do prolongamento.

Raphinha e Gudelj, que já deixaram Alvalade, não deixaram de participar no programa, e optaram por destacar os festejos registados no Jamor e, posteriormente, no Estádio José Alvalade.





"Guardo melhores memórias desse dia. Não consigo explicar o sentimento dada a maneira como decorreu a nossa época. Havia muita gente a não acreditar no que podíamos fazer, por isso foi muito emocionante dada maneira como foi conquistada", garante o extremo do Rennes, à Sporting TV, onde destacou os festejos em Alvalade: " Nunca tinha vivido assim um momento com o estádio cheio! Foi emocionante quando chamaram o meu número, e muito marcante a forma como os adeptos nos acarinharam quando perceberam que íamos lutar até ao fim. Tenho muitas saudades pois o Sporting foi muito marcante na minha carreira. O clube deixou-me muitas saudades, e estou feliz de ter feito parte da sua história do clube com a conquista da Taça de Portugal e da Taça da Liga. É uma honra imensa".O sérvio também optou por destacar os momentos da festa após um jogo que considerou "emocionante". "As memórias que guardo são incriveis! Foi um dos dias mais emocionantes e felizes da minha vida e da minha carreira até pela forma como correu o jogo...Nós fizemos a remontada no prolongamento e o FC Porto marcou no último segundo do jogo. Foi muito difícil para nós, mas nos penáltis fomos mais fortes", assinalou o jogador do Sevilha antes de fazer uma confissão: "A noite foi incrível! Ainda tenho 40 ou 50 vídeos no telemóvel. Foi um ano muito importante para mim pois pude dizer que fui um jogador do Sporting que venceu duas taças. Vou levar para sempre isso no coração".