Do inferno ao paraíso: Adán atravessa o melhor momento da temporada O erro cometido pelo espanhol em Famalicão lançou-o para uma série de exibições de alto nível





‘PAREDE’. Adán tem dado contributo decisivo para a coesão defensiva do Sporting; o espanhol, de 33 anos, foi o ‘Homem do Jogo’ frente ao Belenenses SAD e brilhou a grande altura com o Sp. Braga

• Foto: FILIPE FARINHA