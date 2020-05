Do "sonho" às promessas de "de dar tudo": 'miúdos' do Sporting promovidos abrem o livro

Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Joelson e Tiago Tomás são cinco das seis novidades nas sessões de trabalho de Rúben Amorim - a outra é Matheus Nunes - cujas promoções, dos juniores e sub-23 do Sporting, foram avançadas por Record.





Uma aposta declarada na formação que levou o Jornal Sporting a recolher a opinião do quinteto relativamente aos primeiros dias na equipa principal dos leões."Estou muito feliz pela oportunidade que me foi dada. Apenas posso prometer trabalho para conseguir melhorar as qualidades que viram em mim e assim continuar a servir o Sporting"."É um sonho tornado realidade. O Sporting vê qualidade em mim e eu só não quero desiludir as pessoas que acreditam em mim. Quero melhorar e aprender mais todos os dias, para um dia me estrear em Alvalade"."Agradeço a confiança e a ajuda de todos aqueles que, nos outros escalões, me ajudaram a poder estar onde hoje estou, mas sei que tenho de dar tudo todos os dias para ficar aqui. É o que vou fazer"."Já tinha feito a pré-época com a equipa e sabia o que ia encontrar. Aqui trabalha-se sempre nos limites. Quero retribuir a confiança e aprender com os melhores. Estou muito contente"."Têm sido dias incríveis e de exigência máxima. Ao jogarmos no Sporting todos sabemos que as pessoas estão atentas ao nosso trabalho. A recompensa é integrar um grupo com esta qualidade. Sei que a partir daqui tudo depende mim e do que mostrar"