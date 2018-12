Do voto eletrónico ao sintético onde Varandas "não jogaria com amigos": as alterações anunciadas

Na entrevista à Sporting TV, Frederico Varandas anunciou mudanças estruturais na Academia de Alcochete."Tudo o que preconizo para a formação, com mérito para Paulo Gomes e sua equipa, muito já foi feito em três meses. Muito está para fazer. Temos de formar o melhor possível mas temos de dar condições a quem trabalha para potenciar os jogadores. Já lançámos concurso para substituição de sintéticos com 10 anos. Os relvados da equipa principal têm 15 anos! Clubes como o Arsenal mudam de relvado todos os anos. Isto faz diferença. Vamos começar a mudar já em 2019. Vamos avançar com novos campos também. Academia está a rebentar pelas costuras. Tenho uma equipa feminina que treina num sintético em que eu não jogaria com os meus amigos à 5.ª feira. Hoje é equipa A, sub-23, feminino, etc. Está a ser feito e não são custos mas sim investimentos. É a nossa galinha dos ovos de ouro", afirmou o presidente do Sporting.Também ao nível dos núcleos e eleições haverá mudanças: "No site já existe uma página para cada núcleo. Foi criada uma plataforma dos núcleos, onde os sócios podem ver a situação de quotas, fazer-se sócios e em janeiro vamos ter bilhética nessa plataforma, para bilhetes em Alvalade e João Rocha, a preços dos núcleos. Queremos descentralizar o Sporting de Lisboa. No próximo ato eleitoral teremos voto eletrónico. É uma garantia."