Dois dias de folga estavam planeados mas geram críticas

Foi no meio de um ambiente pesadíssimo, vivido ontem na Academia, que Marcel Keizer manteve a decisão de conceder dois dias de folga à equipa. O planeamento do microciclo já estava fechado desde sexta-feira, em função de outros critérios que não o resultado, fosse ele qual fosse, e o técnico decidiu respeitar o que estava previsto, apesar de a decisão ter de imediato gerado uma onda de críticas, nomeadamente nas redes sociais. O objetivo de Keizer, porém, é claro e a prática tem sido recorrente desde que o holandês chegou ao Sporting: com a dupla folga, os jogadores devem aproveitar para desligar a ‘ficha’, apagar da cabeça as imagens negras da noite de domingo e voltarem ao trabalho na quinta-feira completamente focados na preparação do encontro de estreia na Liga, frente ao Marítimo. E a verdade é que a esmagadora maioria já dava sinais, ontem, de querer apagar a má imagem...