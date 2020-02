Dois jogadores de novo à bica

Os sete cartões amarelos mostrados por Jorge Sousa aos jogadores do Sporting acabaram por não ter efeitos práticos, tendo em vista o jogo da próxima jornada, em Alvalade, frente ao Portimonense. Contudo, Vietto e Wendel ficaram com quatro cartolinas amarelas e, desta forma, correm o risco de falhar a deslocação a Vila do Conde, se foram novamente admoestados na próxima partida. No final do jogo, Silas admitiu que substituiu Acuña por ter receito que o argentino pudesse ser... expulso.