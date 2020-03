Dois testes ao coronavírus realizados no universo Sporting deram negativo

Se, a 13 de março, João Pedro Araújo difundiu que "um jogador profissional do Sporting" havia sido testado para a Covid-19, esta sexta-feira o diretor clínico dos leões revelou ter sido efetuado mais um exame "no universo Sporting", sendo que "ambos deram negativo".





"Os nossos colaboradores, atletas, treinadores e staff têm sido incansáveis. Estão em casa, mas se calhar têm trabalhado mais do que nunca", sublinhou.O diretor clínico deu ainda a conhecer os "inúmeros pedidos de vários atletas" que procuram ajudar quem mais precisa nesta altura. "Alguns propõem uma ajuda financeira a alguma instituição. Temos o exemplo público do nosso atleta Erick, do futsal, que se está a dedicar ao fabrico de máscaras", apontou, prevendo que o pico da pandemia pode ser atingido em "meados de abril ou um pouco mais à frente".