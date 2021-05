Dolores chega a Turim e adeptos pedem: «Cristianinho nos iniciados e Cristiano no Sporting»

Um dia depois de ter prometido que falaria com Cristiano Ronaldo, no sentido de o convencer a voltar ao Sporting, Dolores Aveiro partilhou esta manhã nas redes sociais, em Turim, uma fotografia com Cristianinho, o filho mais velho do craque português, e as reações dos adeptos leoninos não se fizeram esperar.





"Cristianinho nos iniciados e Cristiano no Sporting. Digam lá se não era o sonho da D. Dolores", escrevia um adepto. "Ele que vá para a formação do Sporting", dizia outro."A D. Dolores já vai falar com o Cristiano para voltar ao Sporting! Ahahaha vamosss", pode ler-se ainda noutro comentário."O prometido é devido: já está em Turim para dizer ao Ronaldo para voltar", escreveu outro seguidor da mãe do avançado da Juventus.