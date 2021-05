Dolores promete falar com Cristiano Ronaldo: «Para o ano ele vai jogar lá em Alvalade»

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, assistiu à conquista do título do Sporting com a família, no Funchal, e celebrou a vitória na varanda com alguns adeptos que iam passado. Ao ser questionada pelos jornalistas sobre a possibilidade do filho voltar ao Sporting, Dolores garantiu que vai fazer a sua parte.





"Amanhã (hoje) vou para lá (Turim) e já falo com ele. Para o ano ele vai jogar lá em Alvalade, vou convencê-lo e ele ainda vai voltar", afirmou à TVI 24 a mãe de CR7, que quanto ao título do Sporting assumiu que já era hora: "Estou feliz, valeu a pena esperar".