Domingos Duarte e Lumor no mercado

Igualmente vinculados ao Sporting permanecem Domingos Duarte e Lumor, dois jogadores que estiveram emprestados na última época e que têm mercado. O defesa participou no playoff de acesso à Liga BBVA e tem direito a mais alguns dias de férias e, ao que tudo indica, poderá prosseguir a carreira no Maiorca. Já o ganês ainda está na CAN e é quase certo que continuará no Göztepe.