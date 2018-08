A imprensa espanhola adianta que o Deportivo Corunha assegurou a contratação de Domingos Duarte, tendo já chegado a acordo com o jogador e com o Sporting para uma transferência a título de empréstimo, por uma temporada. O defesa português, de 23 anos, era um dos homens que não contava para José Peseiro e na Corunha terá a missão de colmatar a saída de Sidnei, que esta quinta-feira foi confirmado como reforço do Betis De acordo com o 'AS', Domingos Duarte irá efetuar exames médicos na manhã de sexta-feira, devendo ser apresentado ao meio dia enquanto novo jogador da formação galega, que desta forma voltará a ter um português no seu elenco, algo que nas últimas temporadas era 'prática comum'.

Autor: Fábio Lima