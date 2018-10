Domingos Duarte feliz no Deportivo

Cedido pelo Sporting ao Deportivo, Domingos Duarte tem estado em plano de destaque e, apesar de estar há pouco meses em Espanha, não rejeita por lá continuar na próxima temporada. Em entrevista à ‘Marca’, o central português de 23 anos justifica a mudança para a segunda divisão daquele país por precisar de um "estímulo" e confessa estar "muito confortável" no emblema da Corunha.

"Ficar no Deportivo? Para já não penso no futuro. Claro que se subirmos essa é uma boa opção, mas ainda falta muito e não sei o que pode acontecer. Penso no presente", frisou, admitindo ter recebido "ofertas para ficar na 1ª Liga", porém, dos "mesmos clubes" por onde já havia passado, ou seja, Belenenses e Chaves. Até à data titularíssimo no campeonato (10 jogos e um golo), o central, que tem contrato com os leões até 2022, sublinha que está hoje numa "liga mais competitiva" do que a portuguesa e na qual o futebol "é melhor".