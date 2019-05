Domingos Gomes homenageado no 'Dia do Leão'

Domingos Gomes, antigo diretor clínico do FC Porto, foi ontem homenageado pela direção de Frederico Varandas no ‘Dia do Leão’, "em que se presta homenagem aos que viveram e morreram de leão ao peito". Motivo: foi o antigo médico portista o primeiro a socorrer os adeptos que, a 7 de maio de 1995, sofreram um acidente, na sequência da queda de um varandim no antigo Estádio José Alvalade.

"É de toda a justiça esta homenagem que estamos aqui a fazer-lhe 24 anos depois, já que sendo, à data, diretor clínico do FC Porto, a primeira coisa que fez foi socorrer a mais de uma dezena de sócios que caíram do varandim. Fez o que pôde. São estes valores, que vimos no meu amigo Domingos Gomes, que nós cultivamos e admiramos no Sporting", proferiu, durante o discurso, Frederico Varandas, garantindo que as duas vítimas mortais – tal como Rui Mendes, que morreu um ano depois, na final da Taça – "nunca" serão esquecidos.

O antigo médico portista confessou sentir-se "orgulhoso e, ao mesmo tempo, emocionado" e defendeu que "o futuro vai ser sempre risonho para gente" que "se lembra dos seus valores".

Na cerimónia, estiveram representas as claques do Sporting. Ainda assim, foi notada a ausência de Mustafá, líder da Juve Leo.