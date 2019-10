Domingos Paciência e as habilitações de Silas: «Iluminados dirigentes que torneiam a lei»

Domingos Paciência teceu duras críticas à direção de Frederico Varandas, na sequência da contratação de Silas para treinador da equipa principal do Sporting. O técnico não tem o nível 4 do curso de treinadores e Paciência fala, em declarações à Rádio Renascença, em "dirigentes iluminados" que tentam "fazer malabarismos"."Infelizmente não é a primeira vez que isto acontece no futebol português e vai continuar a acontecer enquanto as pessoas não tomarem as medidas certas. E as pessoas que falo são os dirigentes. Estes iluminados dirigentes conseguem tornear a lei desta forma. Andam uns a lutar para cumprir a lei e para proteger os treinadores - somos uma associação com 6 mil treinadores, todos eles habilitados para as suas divisões -, e quando acontece isto... São os iluminados que temos, que tentam fazer estes malabarismos", considerou Domingos.Sobre o trabalho de Silas, o antigo técnico dos leões diz não ter opinião formada: "Para ser sincero não tenho opinião. No Belenenses jogou em 3x5x2, dando continuidade ao trabalho do treinador anterior, e é natural que tenha de mudar este Sporting, jogando de outra forma. Um Sporting mais ofensivo? Terá de ser sempre, o Sporting luta por títulos."