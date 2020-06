Dor de cabeça para Rúben Amorim: Vietto sai lesionado e muito queixoso

Dores de cabeça para Rúben Amorim minutos antes do intervalo da partida entre Sporting e Paços de Ferreira, a contar para a 26.ª jornada da Liga NOS.





Luciano Vietto, avançado argentino dos leões, saiu queixoso à passagem do minuto 41 do encontro, após chocar contra Maracás, defesa-central dos pacenses já perto do círculo do meio-campo. O camisola '10' do Sporting procurou driblar o central brasileiro do Paços de Ferreira, mas não foi a tempo de evitar o contacto. Após a queda no terreno, Vietto apresentou muitas queixas no ombro direito.Gonzalo Plata entrou, aos 44 minutos, para suceder o argentino na frente de ataque do Sporting.