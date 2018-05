Continuar a ler

Pedro Madureira, um dos advogados dos suspeitos, disse aos jornalistas presentes no local ter aconselhado os seus constituintes (que não especificou quem são) a cooperarem com as autoridades. O causídico adiantou ainda que a acusação de terrorismo poderá cair.



Recorde-se que os 23 suspeitos respondem a acusações de introdução em lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e também de um crime de terrorismo.

Dos 23 suspeitos presentes esta manhã no Tribunal do Barreiro apenas 9 aceitaram falar. A lei prevê o direito de se remeterem ao silêncio e foi isso que fizeram a maioria dos detidos.A CMTV adianta que o juiz de instrução criminal já ouviu um dos indivíduos acusados de atacarem na última terça-feira a Academia do Sporting, em Alcochete, e os restantes 8 devem falar durante a tarde, depois da pausa para o almoço.