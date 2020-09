Dos Cinco Violinos, a Damas, Futre ou Figo: Academia Cristiano Ronaldo ganha 'novos' campos

Depois de ter anunciado que a Academia de Alcochete vai passar a chamar-se Academia Cristiano Ronaldo, o Sporting vai levar a cabo mais alterações no centro de treino dos leões. Assim, os vários campos do complexo de Alcochete vão agora ter novas designações, como anunciam os verde e brancos na edição desta quinta-feira do jornal do clube.





"Se o estádio do complexo em Alcochete já tem o nome de Aurélio Pereira, o conhecido 'senhorformação', os restantes campos vão honrar sete figuras ímpares como Vítor Damas (campo n.º 2), Manuel Fernandes (campo n.º 3), Hilário da Conceição (campo n.º 4), Cinco Violinos (campo n.º 5),Luís Figo (campo n.º 6), Rui Jordão (campo n.º 7) e Paulo Futre (campo n.º 8)", explicam sublinhando tratar-se de uma homenagem e reconhecimento a "várias figuras históricas" do clube."Figuras bem distintas e com particularidades inigualáveis que se destacaram de leão ao peito e quemarcaram várias décadas do Sporting, confirmando a grandeza histórica do clube tanto na formaçãocomo na equipa sénior. Desta forma, tanto os jovens leões da formação como as equipas profissionais masculinas e femininas vão cruzar-se diariamente com nomes e caras que tanto fizeram por um emblema que se quer tão grande como os maiores da Europa", concluem.