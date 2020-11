Dos elogios a Amorim e Paulinho aos conselhos de Coates: Feddal fala dos primeiros tempos em Alvalade

Feddal diz-se radiante com os primeiros meses de leão ao peito e por esse motivo tem a certeza de ter acertado na decisão de mudar-se para Alvalade. Ainda assim, o central não se deixa levar pela euforia da liderança isolada no campeonato e garante que a equipa vai dar um passo de cada vez.





"Estou muito feliz e cada vez mais convencido de que acertei ao vir para este grande clube.Eu já sabia o que era o Sporting, mas quando cheguei aqui dei conta de que é gigante. Um gigante que esteve muitos anos adormecido, mas espero que com a qualidade que há no plantel, possamos conquistar coisas importantes e dar alegrias aos sportinguistas", começou por dizer, em entrevista ao Jornal Sporting, assegurando que vai "até à morte" pelos leões: "Estou muito agradecido ao Sporting".Em relação à Liga, Feddal nem olha para a tabela. "Não dou muita importância à classificação. É verdade que reflecte o bom trabalho que temos vindo a fazer, tanto dentro de campo como fora, mas aquilo que temos de fazer é apenas seguir nessa linha e pensar, como sempre, no próximo jogo, que para nós é mais uma final. No futebol não pode haver conformismo. Se nos conformamos, estamos arrumados", atirou.Ao confessar-se "muito bem integrado" na nova realidade, e a despeito de ainda não dominar o português, o internacional marroquino deixa rasgados elogios a Rúben Amorim. "Já tinha falado com o Rúben Amorim antes de vir para o Sporting. É um treinador jovem com muita vontade de crescer e vencer. Vai ser um grandíssimo treinador. Tem uma mentalidade vencedora", sublinhou, estendendo os aplausos ao carismático roupeiro dos leões, Paulinho: "É um fenómeno, é a alegria do balneário. É um exemplo de superação e é como uma lenda do Sporting".Já no que toca aos companheiros de equipa, Feddal salienta a união do grupo: "Temos um grandíssimo grupo, um misto com gente veterana e jovem", frisou, focando-se no papel que pode desempenhar no desenvolvimento dos jovens: "Quando acho que, humildemente,lhes posso dar um conselho, dou. Eu também aceito que um jogador como o Coates, que é da minha idade, me dê conselhos ou até que seja um jogador mais novo a fazê-lo, se entender que fiz algo de errado. Ouvir e dar conselhos, de forma humilde, é algo fundamental para que possamos crescer".