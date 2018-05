A contratação de Joe Hart só vai avançar a partir do momento em que Rui Patrício abandonar os leões. O guardião inglês é o grande alvo do Sporting para suceder ao internacional português, mas por agora a prioridade passa mesmo por acertar a saída de Patrício para o Nápoles. Neste momento, ainda nada está fechado apesar de os leões e o clube já terem chegado a uma plataforma de entendimento que, na prática, deve render 20 milhões de euros: 18 M€ a pronto e mais e mediante objetivos (neste caso 20 jogos pelo Nápoles). No entanto, a perspetiva é acertar a operação em breve e a verdade é que o Sporting aponta à saída de Rui Patrício no fim de semana.





A oficialização está presa por alguns detalhes entre os dois clubes, pois entre o guardião, de 30 anos, e os italianos há muito que as bases do acordo estão definidas. Patrício deve assinar um contrato válido para as próximas cinco épocas, naquela que será a sua primeira aventura fora do país. Ora, após a transferência de Rui Patrício será a vez da SAD dos verdes e brancos avançar para a contratação de Joe Hart, do Manchester City. O inglês reúne unanimidade na estrutura de futebol e a verdade é que a SAD vai tentar replicar o processo que conduziu à contratação de Jérémy Mathieu. Os leões vão tentar que Hart, de 31 anos, se desvincule do City, com quem tem mais um ano de contrato, seduzido por um bom prémio de assinatura.

Autores: Alexandre Carvalho e Alexandre Moita